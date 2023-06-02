إبراهيموفيتش يحسم قراره: لن اعتزل بنهاية الموسم

المصدر: البيان

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لم يخفِ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان، اهتمام نادي مونزا الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بالتعاقد معه.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع أي سي ميلان يونيو الجاري، إذ كان قد عاد للعب في صفوفه ديسمبر 2019.

ولا تدل المؤشرات على أي رغبةٍ في ميلان للاحتفاظ بخدماته، من جهةٍ لأنه تخطّى حاجز الـ 41 سنةٍ، ومن جهةٍ أخرى بسبب معاناته من الإصابات المتكررة في الفترة الماضية.

وعلى الجانب المقابل، برز طموح مونزا الذي اختتم موسم 2023/2022 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ليتحصل على إحدى بطاقات الصعود من خلال مباريات دور الملحق.

وللمفارقة، فإن ملكية مونزا منذ 2018 تحوّلت إلى شركة فينينفيست القابضة، التي تعود ملكيتها بدورها إلى سيلفيو بيرلسكوني، أحد العلامات الفارقة في تاريخ ملّاك أي سي ميلان، حيث أدار النادي في الفترة الطويلة الممتدة بين 1986 و2017.

وتزامنت فترة إبراهيموفيتش الأولى بصفوف أي سي ميلان بين 2010 و2012، مع رئاسة بيرلسكوني.

وكشف إبراهيموفيتش في تصريحٍ مقتضبٍ للصحفي الإيطالي فابريزو رومانو: "إدارة مونزا قالت لي بأن عقدي جاهزٌ، لكن أنا لاعبٌ لأي سي ميلان، وأفتخر بذلك".

أما فيما يتعلق بتعليقه للحذاء (اعتزاله)، قال إبراهيموفيتش: "لا أعتقد بأنني سأعتزل بنهاية الموسم الحالي، ولكني مطالبٌ بإيجاد التوازن".

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