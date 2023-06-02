بفضل الجماهير.. محمد صلاح يتفوق على ميسي أوروبياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على نظيره النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في استفتاء أفضل جناح أيمن ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، الذي طرحته شبكة "بي تي سبورت" العالمية.

واختارت الجماهير المشاركة في الاستفتاء محمد صلاح أفضل لاعب بمركزه في البطولة الأوروبية، التي لم تنته منافستها بعد.

وكان صلاح سجل 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، ليحتل وصافة جدول الترتيب، خلف آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بفارق 4 أهداف لصالح الأخير، فيما يأتي ميسي في المركز السادس برصيد 4 أهداف، ويتقاسم معه نفس المركز 10 لاعبين آخرين.

وحصل محمد صلاح على 35.6% من الأصوات، بينما نال ميسي 31.2% من أصوات المشاركين، وحصل رودريغو نجم ريال مدريد على 28.2%، وجاء رابعاً جواو ماريو نجم بورتو بواقع 5.1%.

وشارك محمد صلاح في 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفاً، وصنع 16 هدفاً، فيما شارك ميسي مع باريس في 40 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، أحرز خلالها 21 هدفاً وصنع 20 هدفاً.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا، 10 يونيو الجاري، بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب أتاتورك الأولمبي غرب مدينة إسطنبول التركية.

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