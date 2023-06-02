باريس سان جيرمان يزيد الغموض حول مستقبل ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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زاد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، من الغموض حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل انتهاء تعاقده مع حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

ونفى مسؤولو باريس ما جاء على لسان مدرب البي سي جي كريستوف غالتييه، بشأن رحيل ميسي، حيث صرح المدرب أمس الخميس قائلاً، إن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في ختام منافسات الدوري الفرنسي، ستكون الأخيرة لميسي بين صفوف العملاق الفرنسي.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، على لسان مصدر مسؤول داخل باريس أن تصريحات غالتييه فُسِّرت بشكل خاطئ، مشيراً إلى أن المدرب كان يقصد أن المباراة ستكون الأخيرة لميسي هذا الموسم وليست الأخيرة في المُطلَق مع باريس سان جيرمان.

يأتي هذا التصريح ليزيد من الغموض حول مستقبل ميسي، الذي يمتلك في جعبته عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي، إضافةً إلى عرضين آخرين، أولهما من فريقه السابق برشلونة، والثاني من إنتر ميامي الأمريكي.

وهناك بند في عقد ميسي يقضي باستمراره مع باريس حتى نهاية الموسم المقبل 2024، لكن تفعيله يجب أن يكون بموافقة الطرفين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لاسيما أن الأسابيع الأخيرة تشهد توتراً في الأجواء بعد تعرض ميسي لهتافات معادية من قبل جماهير باريس سان جيرمان، أكثر من مرة.

وانضم ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان أغسطس 2021 بعقدٍ مدته عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

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