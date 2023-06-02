تطورات مفاجئة.. بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، في ظل انتهاء تعاقده مع الميرنغي بنهاية الموسم الجاري.

وكانت العديد من وسائل الإعلام العالمية، أكدت في الـ 48 ساعة الأخيرة إن بنزيما قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بعقد مدته سنتين يحصل بموجبه النجم الفرنسي على 100 مليون يورو في الموسم الواحد، بخلاف بعض الامتيازات الأخرى، متمثلة في المكافآت والإعلانات وحقوق الصور، وتنصيبه سفيراً للملكة في ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وعلق بنزيما على إمكانية رحيله عن ريال مدريد، خلال تواجده في حفل "ماركا ليجيند" الذي نظمته صحيفة "ماركا" الإسبانية لتكريمه كأحد أساطير الدوري الإسباني، مساء أمس الخميس، حيث قال: "لا يوجد نادٍ آخر أفضل من ريال مدريد، لماذا أتحدث عن المستقبل إذا كنت في الريال حالياً، من يتحدث عن هذه الأمور هي مواقع الانترنت والواقع غير الإنترنت".

وبعد ساعات قليلة من انتهاء الحفل، أكدت "ماركا" أن بنزيما، قرر البقاء مع ريال مدريد لمدة موسم آخر، وعدم الرحيل عن صفوف الميرنغي هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن بنزيما يريد البقاء ولا يفكر الآن في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على ذلك بالفعل مُنذ فترة طويلة.

وأوضح تقرير "ماركا" أن بنزيما، لديه امتنان كبير بالفعل للسعودية، ولن يغلق الباب حول أمام إمكانية اللعب هناك، ولكن عقب نهاية الموسم المقبل.

وكانت بعض الصحف الأخرى أكدت أن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام أتلتيك بيلباو بختام منافسات الدوري الإسباني، ستكون الأخيرة للنجم الفرنسي بقميص الميرينغي، إلا أن ما أكدته "ماركا" خالف هذا السيناريو.

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