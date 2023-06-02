بعد تصريحات مورينيو.. جماهير روما تنتقم من أنتونى تايلور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض الحكم الإنجليزي أنتونى تايلور، الذي أدار مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، للاعتداء من قبل جماهير الفريق الإيطالي، خلال تواجده في مطار العاصمة المجرية بودابست.

وكان روما خسر المباراة بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وشن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، هجوماً عنيفاً على أنتونى تايلور خلال المؤتمر الصحفي للقاء، حيث قال: "حكم اللقاء بدا إسبانياً"، في إشارة إلى تحيزه لإشبيلية خلال المباراة، كما اتهمه بسرقة البطولة من روما، كونها كانت أقرب لفريق الذئاب، بحسب تأكيدات المدرب الملقب بـ "السبيشيال وان".

وتداولت جماهير كرة القدم حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الاعتداء على أنتونى تايلور في مطار بودابست، وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الجماهير وجهت للحكم الإنجليزي عبارات حادة، وقامت برمي مقذوفات تجاهه، وألقى مشجعٌ بكرسيٍ بهدف إيذائه وأسرته، واتهمت الجماهير الحكم بالتسبب في خسارة اللقب الأوروبي.

وشوهدت ابنة تايلور تجهش بالبكاء أثناء سعيها وأسرتها لتفادي المشجعين الغاضبين.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن قوات الشرطة في مطار بودابست تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ أنتونى تايلور وأسرته من قبضة جماهير روما، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

يذكر أن إشبيلية توج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بانتصاره على روما في النهائي الذي أُقيم ببودابست المجرية.

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