ميسي يودّع سان جرمان غداً

المصدر: باريس - رويترز

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يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأخيرة مع باريس سان جرمان غداً أمام كليرمون في مباراة وداعه لجماهير النادي، في الوقت الذي تأكد فيه عدم استمراره مع النادي الباريسي، وسط توقعات بانتقاله إلى الهلال السعودي بعقد «خيالي».

وقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جرمان: حظيت بتدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال في مباراته الأخيرة معنا غداً. وأضاف: شكل ميسي جزءاً مهماً من الفريق، وكان في خدمة الفريق دائماً ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده.

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادماً من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.

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