باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن كريستوف غالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق الفرنسي، بشكل رسمي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم للعملاق الفرنسي صيف 2021، قادماً من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باريس وكليرمون في الدوري الفرنسي: "حظيت بقيادة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة لميسي على أمام كليرمون".

وأضاف: "أتعشم أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة، من قبل الجماهير".

وأردف: "الملاحظات أو الانتقادات لا أجدها مبررة على الإطلاق، عندما تكون مرتبطاً بموسم يتخلله كأس العالم، ومع ذلك تحرز 21 هدفاً وتقدم 20 تمريرة حاسمة، إنها خدمة بالفعل، كان شرفاً لي أن أرافقه طوال الموسم".

يذكر أن ميسي يحظى باهتمام أندية برشلونة الإسباني، والهلال السعودي، وانتر ميامي الأمريكي، للانتقال إلى واحد منها في الموسم الجديد.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد كليرمون، الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

وتُوج ميسي مع باريس مرتين ببطولة الدوري الفرنسي عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى كأس السوبر الفرنسي مرة، وخلال الموسم الحالي، سجل ميسي 20 هدفاً وصنع مثلها.

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