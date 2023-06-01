بونو يقود إشبيلية إلى لقب «يوروبا ليغ» على حساب روما

المصدر: أ ف ب

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قاد حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو فريقه اشبيلية الاسباني الى التتويج بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بالفوز على روما الإيطالي 4-1 بركلات الترجيح الأربعاء في المباراة النهائية على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر صانع العابه الدولي الارجنتيني باولو ديبالا (35)، ورد الفريق الأندلسي بالنيران الصديقة عبر المدافع جانلوكا مانشيني (55 خطأ في مرمى فريقه).

وتألق بونو في المباراة بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين لمانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز الاولى بقدمه والثانية بطرف أصبع البنصر قبل ان ترتد من القائم الايمن.

وأسعد بونو الجماهير الاسبانية بعدما كان أحبطها بتألقه في ركلات الترجيح أيضا خلال مواجهة المنتخبين المغربي والاسباني في مونديال قطر في ثمن النهائي عندما أطاح بلا روخا خارج العرس العالمي.

وسجل اشبيلية الذي ظفر باللقب السابع في المسابقة القارية الرديفة، أربع ركلات ترجيح عبر الارجنتينيين لوكاس أوكامبوس وإريك لاميلا وغونسالو مونتيال والكرواتي ايفان راكيتيتش، فيما سجل براين كريستانتي الركلة الوحيدة لروما.

وأكد الفريق الأندلسي أنه ملك المسابقة بلقب سابع في سابع مباراة نهائية وضمن التواجد في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل معوضا موسمه المخيب محليا حيث يحتل المركز الحادي عشر بعدما كان يعاني من أجل تفادي الهبوط قبل التعاقد مع مدربه خوسيه لويس منديليبار الذي نال اللقب الأول في مسيرته التدريبية.

وحرم اشبيلية المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو من الظفر باللقب القاري السادس في سادس مباراة نهائية بعدما قاد مواطنه بورتو في عام 2003 للقب كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حالياً)، ودوري الأبطال في العام التالي، ثم إنتر ميلان الإيطالي للقب المسابقة القارية العريقة عام 2010 ومانشستر يونايتد الانجليزي ليوروبا ليغ عام 2017 ثم روما للقب كونفرنس ليغ العام الماضي.

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