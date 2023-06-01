تأهل البرازيل وكولومبيا لربع نهائي مونديال الشباب

المصدر: وام

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واصل المنتخبان البرازيلي والكولومبي تقدمهما في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما)، وتأهل الفريقان إلى الدور ربع النهائي، بفوز الأول على نظيره التونسي 4-1 والثاني على منتخب سلوفاكيا 5-1 أمس الأربعاء في دور الـ16 للبطولة، المقامة حاليا في الأرجنتين.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماركوس ليوناردو من ضربة جزء وأندري سانتوس في الدقيقتين 11 و31.

وشهدت نهاية الشوط الأول طرد روبرت رينان مدافع المنتخب البرازيلي، ولكن الفريق تغلب على النقص العددي في صفوفه، وعزز انتصاره بهدفين آخرين في الشوط الثاني، سجلهما ماتيوس مارتينز وأندري سانتوس في الدقيقتين الأولى والعاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز جبريل عثمان الهدف الوحيد لتونس في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الأخرى، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل أوسكار كورتيس وياسر أسبريلا هدفين متتاليين للمنتخب الكولومبي في الدقيقتين 48 و50، وأضاف توماس آنخل الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 52 و63.

وقبل 3 دقائق على نهاية المباراة، سجل تيموتي جامبور الهدف الوحيد للمنتخب السلوفاكي، فيما سجل أوسكار كورتيس الهدف الثاني له والخامس لكولومبيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في ربع النهائي مع نظيره الإسرائيلي، كما يلتقي المنتخب الكولومبي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا.

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