ريال مدريد يستعد لوداع بنزيما

المصدر: البيان

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بات رحيل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد عن صفوف الميرنغي، وشيكاً، في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإسباني.

ووفقاً لشبكة "ريفيلو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يقوم حالياً بتجهيز فيديو لتوديع بنزيما، تمهيداً لنشره على حسابات النادي الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشبكة أن بنزيما اجتمع في الساعات الماضية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وتم الاتفاق بين الطرفين على الرحيل، في ظل العرض المالي الكبير المقدم له من نادي اتحاد جدة السعودي.

في الوقت نفسه، بدأت إدارة ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة في البحث عن مهاجم مميز لتعويض بنزيما، ويتواجد على رأس قائمة المرشحين، الإنجليزي المخضرم هاري كين مهاجم توتنهام.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن كريم بنزيما وافق على العرض المقدم له من نادي اتحاد جدة، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن هناك مصادر مقربة من مسؤولي النادي السعودي صرحت لها بموافقة بنزيما في الساعات الماضية، على العرض المقدم.

وأضافت الصحيفة، أن اتفاق نادي الاتحاد مع بنزيما يتبقى حوله بعض الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، على أن يحصل بنزيما بموجب عقده الممتد لموسمين، على راتب قدره 100 مليون يورو في الموسم الواحد بدون ضرائب.

وكان نادي اتحاد جدة فتح مفاوضات رسمية مع بنزيما في الأيام الماضية لإقناعه بالانضمام لصفوف العميد، مقابل المبلغ السالف ذكره، وبعض الامتيازات الأخرى، متمثلة في المكافآت والإعلانات وحقوق الصور، وتنصيبه كذلك سفيراً للملكة في ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

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