كريم بنزيما يوافق على عرض اتحاد جدة

المصدر: البيان

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وافق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، على العرض المقدم له من نادي اتحاد جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بالتزامن مع انتهاء تعاقده مع الميرنغي، يونيو 2023، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة، أن هناك مصادر مقربة من مسؤولي نادي اتحاد جدة، صرحت لها بموافقة بنزيما في الساعات الماضية، على العرض المقدم من النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة، أن اتفاق نادي الاتحاد مع بنزيما يتبقى حوله بعض الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، على أن يحصل بنزيما بموجب عقده الممتد لموسمين، على راتب قدره 100 مليون يورو في الموسم الواحد بدون ضرائب.

وكان نادي اتحاد جدة فتح مفاوضات رسمية مع بنزيما في الأيام الماضية لإقناعه بالانضمام لصفوف العميد، مقابل المبلغ السالف ذكره، وبعض الامتيازات الأخرى، متمثلة في المكافآت والإعلانات وحقوق الصور، وتنصيبه كذلك سفيراً للملكة في ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

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