ريال مدريد يستهدف ضم ياسين بونو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، من نهاية رحلته مع نادي إشبيلية، عقب الموسم الجاري.

ويرغب بونو في بدء تجربة جديدة الموسم المقبل، بعدما أبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في ضمه.

وأكدت تقارير إعلامية، إنه تم وضع اسم بونو ضمن قائمة الحراس المعروضين على طاولة إدارة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لموقع "ريليفو" الإسباني، فإن ريال مدريد يسعى لإيجاد بديل أفضل للأوكراني أندري لونين حارس الميرنغي، مشيراً إلى أن بونو يأتي ضمن الخيارات المطروحة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ناديه إشبيلية هذا الموسم، ومنتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022.

وفي نفس التقرير، أكد الموقع الإسباني أن إدارة ريال مدريد أعدت قائمة مصغرة تضم 4 حراس مرمى تمهيداً للتعاقد مع واحد منهم، هم بونو وروبرت سانشيز حارس برايتون الإنجليزي، وديفيد سوريا حارس خيتافي الإسباني، وباولو غازانيغا حارس جيرونا الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، طلب التعاقد مع حارس مرمى جديد بسبب تراجع ثقته في لونين، مشيراً إلى أن الإيطالي المخضرم يفضل ضم حارس مميز لتعويض كذلك البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال الأساسي، حال تعرضه للإصابة أو الإيقاف.

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