24 ساعة حاسمة.. ريال مدريد واتحاد جدة يترقبان قرار بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم يحسم الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، قراره النهائي بشأن الاستمرار مع الميرنغي الموسم المقبل، أو الانتقال إلى الدوري السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية.

ويسيطر الغموض على مستقبل بنزيما الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو 2023، خاصة أنه لم يتفق مع إدارة الريال حتى الآن على استمراره.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يترقب نادي الاتحاد السعودي الإجابة النهائية لكريم بنزيما في القريب العاجل، بخصوص وجهته المقبلة".

وتابع: "العرض الرسمي يقترب من 100 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى الفوائد والمميزات الأخرى".

وشدد: "ينتظر ريال مدريد أيضاً أن يتخذ بنزيما قراره، بعدما أخبر اللاعب رئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز عن العرض في آخر 24 ساعة".

وشارك بنزيما في 42 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 30 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ونال لقب كأس ملك إسبانيا مع الميرنغي.

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