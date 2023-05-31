بتواجد ميسي ومبابي.. الإعلان عن قميص باريس الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، عن قميصه الأساسي للموسم المقبل 2024/2023.

ويغلب الطابع الكلاسيكي على قميص باريس الجديد، تجسيداً لروح العاصمة الفرنسية، وكالمعتاد يسيطر اللون الأزرق على القميص بالكامل وعلى جانبه الأيمن لون أحمر وشريط باللون الأبيض.

وظهر في إعلان القميص الجديد لباريس نجوم البي سي جي، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

يذكر أن الأيام الأخيرة ترددت أنباء حول رحيل ميسي عن باريس للهلال السعودي أو العودة إلى صفوف برشلونة، ونفس الأنباء طالت مبابي حول إمكانية رحيله إلى ريال مدريد، وأيضاً نيمار الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يظهر الثلاثي في إعلان القميص الجديد، في إشارة

إلى استمرارهم مع العملاق الباريسي.

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