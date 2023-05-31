3 أندية إنجليزية تتصارع على ضم ماني.. واللاعب يحسم موقفه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، إن هناك عدة أندية ترغب في التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ، الدولي السنغالي ساديو ماني، هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي يرغبون في التعاقد مع ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة، أنه بخلاف الثلاثي الإنجليزي، فإن الهلال السعودي أبدى رغبته في التوقيع مع ساديو ماني أيضاً.

وشددت "بيلد" على أن ماني لا يرغب في الرحيل هذا الصيف عن بايرن ميونيخ، ويريد إثبات نفسه مع البافاري.

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