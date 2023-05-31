أشبيلية يلتقي روما في نهائي الدوري الأوروبي اليوم

المصدر: بودابست - د ب أ

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تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الأوروبية، في تمام الساعة الـ 11 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، نحو استاد «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.

حيث يحتضن المباراة المرتقبة بين أشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2022 /‏‏‏ 2023. وتشكل المباراة صداماً بين كبرياء أشبيلية، الفريق الأكثر تتويجاً بـ 6 ألقاب، وبراعة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما.

والذي يتطلع إلى تحقيق الفوز السادس خلال سادس مواجهة نهائية أوروبية في مسيرته التدريبية، كما تعد المباراة بمثابة فرصة أخيرة لكل من الفريقين لإنقاذ موسمه، بعد أن خرجا من إطار المنافسة على الألقاب على المستوى المحلي في إسبانيا وإيطاليا.

وعلى الجانب الآخر، تحمل مباراة اليوم فرصة أمام جوزيه مورينيو مدرب روما لرقم غير مسبوق، حيث يمكنه أن يصبح المدرب الأبرز في تاريخ البطولة الأوروبية، ليصبح أول مدرب يحرز الدوري الأوروبي مع ثلاثة فرق مختلفة.

ويتأهل الفائز باللقب مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولا شك في أن مورينيو يسعى بقوة لاعتلاء منصة التتويج فيما قد يكون موسمه الأخير مع روما في ظل ما يتردد من تكهنات حول مستقبله.

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