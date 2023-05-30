فرنسا تلاقي ألمانيا وديا في دورتموند

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء أن منتخب بلاده سيلاقي نظيره الالماني في مباراة دولية ودية في 12 سبتمبر المقبل في دورتموند، وذلك قبل أقل من عام على استضافة الاخيرة لكأس أوروبا 2024.

وستقام المباراة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الخاص بنادي بوروسيا دورتموند، بعد خمسة أيام من استقبال فرنسا لجمهورية أيرلندا في السابع من الشهر ذاته على ملعب "بارك دي برانس" في تصفيات كأس أوروبا 2024.

والتقى المنتخبان الفرنسي والألماني للمرة الأخيرة في 15 يونيو 2021 في ميونيخ خلال كأس أوروبا الأخيرة، وفازت فرنسا 1-0 في افتتاح الدور الأول.

وتخوض فرنسا ودية أخرى في 17 أكتوبر ضد اسكتلندا في مدينة ليل، قبل استضافة جبل طارق في التصفيات القارية في 18 نوفمبر المقبل على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس.



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