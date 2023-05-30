ليفربول يعيّن الألماني شمادتكه مديراً رياضياً

المصدر: أ ف ب

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عيّن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي في كرة القدم، الألماني يورغ شمادتكه مديراً رياضياً، بحسب ما أعلن الثلاثاء.

أمضى ابن التاسعة والخمسين أربع سنوات في الدور عينه مع فولفسبورغ في الدوري الألماني، قبل رحيله مطلع عام 2023.

سيبدأ الحارس السابق لفريق فورتونا دوسلدورف مهمته الجديدة الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل، فيما يحاول ليفربول نفض غبار موسم لم ينجح فيه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيحلّ شمادتكه بدلاً من جوليان وارد الذي بقي أكثر من عقد من الزمن في هذا المنصب، وساهم باحراز الفريق الأحمر لقبي دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنكليزي في 2020.

قال مايك غوردون، رئيس مجموعة فنواي سبورتس غروب الامريكية المالكة للنادي ان شمادتكه "سيجلب ثروة من المعرفة والخبرة في دور سيكون مفيداً للجانبين".

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب أجاب مطلع الشهر على سؤال حول امكانية التعاقد مع مواطنه "أعرف انه شخص جيد وذكي. جيد جداً بما صنعه في ألمانيا، بالطبع، ناجح جداً".

وهذا الموسم الأول يخفق ليفربول بالتأهل إلى دوري الأبطال منذ 2015-2016.



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