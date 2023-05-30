100 مليون يورو سنوياً.. أنشيلوتي يدفع بنزيما للتفكير في العرض السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير عالمية تفاصيل العرض السعودي المقدم للفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

وبحسب شبكة "ريليفو" العالمية، فإن العرض السعودي المقدم لبنزيما يتضمن حصوله على راتب بقيمة 200 مليون يورو، بواقع 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك اتصالات جديدة في الأيام الأخيرة بين المسؤولين في النادي السعودي وبنزيما، لإقناعه بقبول العرض.

وشددت الشبكة على إنه لو تأكد رحيل بنزيما فإن ريال مدريد سيتجه للتعاقد من روبرتو فيرمينو الذي رحل عن ليفربول مؤخراً، أو هاري كين نجم توتنهام.

وأوضح التقرير، أن مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد يؤثر على طريقة تفكير بنزيما خاصة أن اللاعب يعتبر المدرب الإيطالي بمثابة الأب الروحي، لذلك فإن الرحيل المتوقع لكارلو عن الميرنغي لتدريب منتخب البرازيل قد يؤثر على قرار الدولي الفرنسي.

وكتب الموقع عن حالة الحيرة التي يعيشها بنزيما في الوقت الراهن ما بين رغبته في القبول بالعرض الخليجي، والتزاماته تجاه ريال مدريد.

وينتهي عقد بنزيما مع الريال 30 يونيو المقبل، وسواء كان قراره هو الاستمرار في صفوف ريال مدريد أو الرحيل عنه، فبات من الواضح بأنه لن يكون قراراً سهلاً على هدّاف الميرنغي.

واتفق بنزيما مع إدارة ريال مدريد على تمديد عقده لموسمٍ إضافيٍ، وهي الأحاديث التي تدور منذ أكتوبر المنصرم، وبدت شبه مؤكدةً خلال الأشهر القليلة الماضية.

بل وزعمت بعض المصادر بأن بند تمديد العقد لموسمٍ إضافيٍ قد تفعّل بمجرد تتويج بنزيما بجائزة الكرة الذهبي أكتوبر الماضي.

ولكن من المحتمل أن يضطر بنزيما إلى أن يخلف اتفاقه السابق مع ريال مدريد على البقاء حتى يونيو 2024، بعدما طرق بابه العرضٌ المغري السعودي، والذي تحفّظ موقع "ريليفو" الإسباني على هويته.

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