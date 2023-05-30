عرض المليار يورو.. والد ميسي يضغط على اللاعب لحسم انتقاله إلى الهلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، مفاجأة بشأن تطورات الصفقة المحتملة الخاصة بانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي بداية من الموسم الجديد، وعدم استمراره مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن الهلال السعودي سيمنح ميسي 1.2 مليار يورو على مدار موسمين، وهو ما دفع والده خورخي للموافقة على هذا العرض.

وشددت الصحيفة، على أن القرار بالكامل ليس في يد والد ميسي، لكنه في يد اللاعب وشريكته أنتونيلا، لذلك سيكون دور خورخي فقط محاولة إقناع ميسي بالموافقة، على عرض الهلال.

وأشار التقرير إلى أن الهلال عرض على والد ميسي، وكذلك شقيق اللاعب، أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم، لبذل أقصى جهودهم مع اللاعب الأرجنتيني.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه بالرغم من تصريحات مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز حول عودة ميسي، إلا أن البرسا لم يقدم أي عرض للاعب حتى الآن، انتظاراً لموافقة رابطة الدوري الإسباني على الخطة الاقتصادية للنادي الكتالوني، حتى يتسنى له إبرام صفقات جديدة.

وكان مشجعون أزاحوا الغموض حول تغيّب ميسي عن حضور حفل توزيع جوائز الدوري الفرنسي.

وشهد الحفل فوز مبابي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن الموسم المنقضي، كما كان ميسي واحداً من 4 لاعبين في صفوف باريس سان جيرمان، وقع عليهم الاختيار لأفضل تشكيلة في الموسم، إلا أن ابن الـ 35 عامًا لم يشارك في الحفل.

وتبيّن سفر ميسي إلى مدينة برشلونة لحضور الحفل الموسيقي الذي أحيته فرقه "كولد بلاي" البريطانية، في استاد لويس كومبانيس الأولمبي.

وحضر ميسي الحفل رفقة شريكته أنتونيلا، وسيسك فابريجاس زميله السابق في برشلونة.

وحاول ميسي المحافظة على خصوصيته خلال الحفل الموسيقي، إلا أنه سرعان ما تعرّفت عليه الجماهير الإسبانية، وراحت في الاستاد تهتف "ميسي.. ميسي"، كما وقفت للتصفيق للاعب المتوّج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني.

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