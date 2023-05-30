بسبب نهائي دوري الأبطال.. استبعاد نجوم إنتر ميلان من معسكر إيطاليا

المصدر: البيان

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قرر روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، عدم توجيه الدعوة لأي من لاعبي فريق إنتر ميلان الإيطالي قبل مواجهة نظيره الإسباني.

وسيتصادم المنتخبان 15 يونيو المقبل في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيتأهل الفائز من موقعة إيطاليا وإسبانيا إلى المباراة النهائية، حيث سيلتقي يوم 18 من الشهر نفسه بالفائز من الموقعة الأخرى بين كرواتيا وهولندا.

وكان من المتوقع أن تضم قائمة الآزوري بعض الأسماء المعتادة من صفوف إنتر ميلان، مثل نيكولو باريلا وفرانشيسكو آسيربي، إلا أن مانشيني فضّل عدم الاعتماد عليهم، في ظل استعدادهم لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي يوم 10 يونيو.

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