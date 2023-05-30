بعد شهرين فقط.. توخيل يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ من الرحيل عن البافاري، رغم توليه المهمة منذ مدة قصيرة، وتتويجه بلقب الدوري الألماني مؤخراً، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.

وقال ديتمار هامان نجم بايرن ميونخ السابق، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن توماس توخيل سيغادر منصبه.

وأكمل: "توخيل سيغادر من تلقاء نفسه، سيقدم استقالته لأنه لن يتمكن من البقاء".

واستكمل: "عندما تعامل أشخاصًا مثل هؤلاء، عليك أن تسأل نفسك، هل تريد العمل والاستمرار في هذا النادي".

وفي نفس الوقت، أكد إريك ميجر نجم بايرن ميونخ: "أعتقد أن توخيل سيغادر، ولن يتواجد الموسم المقبل مع البافاري".

وجاءت تصريحات الثنائي غامضة، دون الكشف عن السبب الذي من الممكن أن يجبر توخيل على الرحيل.

وكان توخيل تولى قيادة بايرن ميونخ مارس الماضي، خلفاً ليوليان ناجلزمان الذي تمت إقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

يذكر أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبافاري، رحلا عن منصبهما بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الألماني.

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