مكافأة 80 مليون يورو.. ريال مدريد يقدم وعداً لمبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا يزال يرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكان مبابي أكد أنه مستمر رفقة باريس سان جيرمان، ولا يرغب في الرحيل عن العملاق الفرنسي حالياً.

وينتهي عقد مبابي مع باريس صيف 2024، فيما يحتوي تعاقده على بند بموجبه يمكن تمديد المدة سنة إضافية حال موافقة الطرفين.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر الابتعاد عن التفاوض مع باريس سان جيرمان حول مبابي، مشيرة إلى أن الميرنغي سينتظر حتى نهاية عقد اللاعب للتوقيع معه.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز مستعد لتعويض مبابي بمكافأة انتقال قيمتها 80 مليون يورو، إذا غادر باريس صيف 2024.

وكان ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة باريس نجحت في إقناعه بتجديد عقده، ومازال الميرنغي متمسك بالتوقيع مع النجم الفرنسي كونه أحد أبرز لاعبي العالم، والحصول على خدماته سيكون إضافة قوية للنادي الملكي.

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