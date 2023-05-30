صراع شرس بين قطبي مانشستر.. غوارديولا يضع عينه على نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "Daily Express" الإنجليزية، فإن غوارديولا تواصل مع نيمار هاتفياً لمعرفة موقفه من الاستمرار مع باريس الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رغبة غوارديولا في ضم نيمار ستقحم النادي في صراع شرس مع مانشستر يونايتد الذي يسع هو الآخر لضم الدولي البرازيلي، بمساعدة من نجم الشياطين الحُمر ومواطنه كاسيميرو.

وأكدت الصحيفة أن حظوظ مانشستر سيتي في ضم نيمار تعد ضعيفة للغاية، خاصة أن كتيبة غوارديولا لا تحتاج لتدعيمات هجومية كبيرة.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس، بعد الهجوم الذي تعرض له من جماهير البي سي جي مؤخراً، استمراراً للحالة المتوترة بين الطرفين.

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