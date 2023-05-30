كليان مبابي: لن أترك سان جرمان

المصدر: باريس - د ب أ

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أعلن اللاعب الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جرمان لكرة القدم أنه سيواصل اللعب في صفوف نادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

وفي أعقاب تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، قال مبابي: «أنا سعيد وسأبقى هنا في الموسم المقبل».

ورغم أن عقد مبابي مستمر مع سان جرمان حتى صيف 2025، فقد تكرر ورود تقارير تتحدث عن احتمال رحيله إلى أحد الأندية الكبرى الأخرى، وتردد اسم نادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة كثيراً كوجهة محتملة جديدة للاعب الفائز مع منتخب بلاده بوصيف بطل كأس العالم نسخة مونديال 2022.

من ناحية اخرى لا يزال عقد سان جرمان مع البرازيلي الدولي نيمار والمصاب حالياً مستمراً حتى صيف العام 2025 .

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