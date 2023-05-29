الدوري الإنجليزي.. أرقام قياسية و تاريخية تتوج موسما حافلا بالتحديات

المصدر: وام

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بتسجيل 33 هدفا في اليوم الأخير، أسدل الستار على منافسات موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم برقم تاريخي وعدة أرقام قياسية، لتكون بمثابة أفضل ختام لموسم حافل بالتحديات والأرقام المميزة.

وأقيمت جميع المباريات الـ10 للجولة الختامية من المسابقة في التوقيت نفسه مساء أمس الأحد، وأسفرت عن هبوط ليدز يونايتد وليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى بعد هبوط ساوثهامبتون رسميا في وقت سابق.

وأثمرت الجولة رقما تاريخيا، بعدما حققت المسابقة رقما قياسيا جديدا بعدد الأهداف التي يشهدها أي موسم للبطولة من بين المواسم المكونة من 38 جولة.

و ارتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة هذا الموسم إلى 1084هدفا في 380 مباراة بفارق 12 هدفا عن الرقم القياسي السابق (1072 هدفا في موسم 2018-2019) .

وقبل بداية مباريات الجولة الأخيرة أمس، كانت البطولة بحاجة إلى 21 هدفا لمعادلة الرقم القياسي، الذي تحقق قبل 4 سنوات، وشهدت بداية المباريات الـ10 حصيلة جيدة بلغت 7 أهداف في أول 14 دقيقة.

وجاء هدف البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال في مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة 58 ليعادل الرقم القياسي السابق، وبعده بثوان قليلة، سجل عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون هدفا في مرمى بورنموث ليحقق رقما قياسيا جديدا للبطولة، حيث رفع حصيلة الموسم التهديفية إلى 1073 هدفا قبل أن ترتفع الحصيلة في الدقائق المتبقية من المباريات الـ10 إلى 1084 هدفا.

وإلى جانب كونه هدفا تاريخيا للبطولة، كان هدف دوكوري تاريخيا أيضا لإيفرتون حيث حقق به الفوز على بورنموث 1-0 ليحتفظ بمكانه في دوري الدرجة الممتازة، تاركا الهبوط لليدز يونايتد وليستر سيتي.

وقال دوكوري في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري الإنجليزي: "أحرص دائما على متابعة الكرة أمام المرمى.. كنت أعلم أنه يتعين علي تسديدها بأقصى قوة ممكنة لهز الشباك.. كان شعورا مدهشا.. لست بطلا.. نعمل ونلعب لصالح إيفرتون..علينا أن ندرك الأخطاء التي ارتكبناها هذا الموسم، وأن نقدم في المستقبل أفضل مما قدمناه".

وأشار اللاعب إلى أن جميع عناصر الفريق أظهرت حماسا شديدا في نهاية الموسم لكن الفريق يحتاج إلى أن يظهر بشكل أقوى في الموسم المقبل.

ولم تكن هذه الحصيلة هي الرقم القياسي الوحيد الخاص بالأهداف في الموسم الحالي فقد سبقه رقم قياسي تاريخي أيضا حققه النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في أول موسم له بالدوري الإنجليزي.

فقد أحرز هالاند 36 هدفا ليصبح أفضل رصيد لأي لاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وأحرز هالاند لقب هداف المسابقة في الموسم الحالي ليكون ثالث لاعب من مانشستر سيتي يحرز هذه الجائزة في تاريخ البطولة بعد كل من الأرجنتينيين كارلوس تيفيز في 2011 وسيرخيو أجويرو 2015.

وأحرز زميله البلجيكي كيفن دي بروين جائزة أفضل صانع لعب في المسابقة هذا الموسم، بعدما صنع 16 هدفا لزملائه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها دي بروين بهذه الجائزة بعد موسمي 2017-2018 و2019-2020، كما أصبح دي بروين خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع 100 هدف على الأقل خلال مسيرته بالبطولة علما بأنه كان الأسرع وصولا لهذا الحاجز حيث حققه في أول 237 مباراة له بالبطولة.

وساهم هالاند ودي بروين بقدر هائل في فوز مانشستر سيتي باللقب في الموسم الحالي ليكون الموسم الثالث على التوالي، الذي يحرز فيه الفريق لقب البطولة، وهو الخامس له في آخر 6 مواسم.

وذهبت جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة إلى الإسباني ديفيد دي خيا بعد موسم متميز مع مانشستر يونايتد بعدما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

وبرغم ضياع فرصة فوزه باللقب في الأسابيع الأخيرة من الموسم، أنهى أرسنال مسيرته في المسابقة هذا الموسم بالفوز 5-0 على وولفرهامبتون ليعادل الفريق رقما قياسيا خاصا به وهو عدد الانتصارات التي يحققها أرسنال في موسم واحد بالمسابقة، وهو 26 انتصارا.

وسبق لأرسنال تحقيق العدد نفسه من الانتصارات بكل من موسمي 2001-2002 (وحصد فيه 87 نقطة) و2003-2004 (وحصد فيه 90 نقطة) مقابل 84 نقطة هذا الموسم.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في تصريحات على الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري الإنجليزي: "لم يكن ما قدمناه كافيا.. بذلنا جهدا كبيرا لكننا كنا بحاجة لمزيد من النقاط".



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