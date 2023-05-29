انخفاض اسهم دورتموند في البورصة بعد خسارته لقب الدوري الألماني

المصدر: أ ف ب

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انخفضت أسهم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم قرابة 30 في المئة في بورصة فرانكفورت، وذلك بعد يومين من خسارة نادي اقليم الرور لقب الدوري بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ.

وخسر النادي نسبة 29.7 في المئة من اسهمه إلى 4.14 يورو، بعيداً عن مؤشر داكس الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 0.20 في المئة.

وتوجب على دورتموند، متصدر البوندسليغا بعد 33 مرحلة بفارق نقطتين عن ميونيخ، الفوز من أجل الظفر باللقب التاسع في تاريخه والأول منذ عام 2012 ووضع حد لهيمنة النادي البافاري في المواسم العشرة الماضية.

ولكن في "نهائي" درامي خلال المرحلة 34 الأخيرة السبت، تعادل دورتموند على أرضه أمام ماينتس 2-2، في حين فاز بايرن في الدقائق الأخيرة على كولن 2-1، ليستعيد المركز الأول بفارق الأهداف ويحرز اللقب للموسم الحادي عشر توالياً.

وتراجع سهم بوروسيا دورتموند بشكل حاد، بعد صعوده 32 في المئة الأسبوع الماضي إلى 5.93 يورو، وهو أعلى مستوى له منذ خريف 2021.

وبعد خسارة بايرن مباراته على أرضه أمام لايبزيغ 1-3 قبل أسبوع، راهن المستثمرون على تكريس دورتموند على أرضه أمام ماينتس بفضل دعم جماهيره.

لكن تحت ضغط هائل، فشل لاعبو المدرب إدين ترزيتش في الخروج بالنقاط الثلاث ليكتفوا بنقطة حالت دون التتويج المنتظر.

تم إدراج بوروسيا دورتموند في البورصة عام 2000، وهو النادي الوحيد المسجل في ألمانيا.

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