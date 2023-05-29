رسمياً.. بوكيتينو مدرباً لتشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي تشيلسي، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً للبلوز، بداية من الموسم المقبل 2024/2023.

وأوضح تشيلسي في بيان رسمي، أن بوكيتينو سيبدأ مهمته 1 يوليو المقبل، بعقد يمتد موسمين، مع خيار التمديد لعام ثالث.

وقال مديرا تشيلسي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي: "خبرة بوكيتينو ومعايير التميز والصفات الشخصية والقيادية لديه ستخدم تشيلسي، هو مدرب ناجح عمل مع فرق على أعلى المستويات، وكل هذه الأمور جعلته مرشحاً استثنائياً للبلوز".

وأوضح البيان الرسمي لتشيلسي أن الجهاز الفني لبوكيتينيو، سيضم خيسوس بيريز، وميجيل دي أجوستينو، وتوني خيمينيز، وسيباستيانو بوكيتينيو.

وفي وقت سابق أكدت صحيفة "تيليغراف" الإنجليزية، أن بوكيتينو أبهر مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم، لخلافة غراهام بوتر في تدريب الفريق.

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