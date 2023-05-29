رغم حصد الدوري الإيطالي.. سباليتي يرحل عن نابولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي نابولي بشكل رسمي، رحيل لوتشانو سباليتي المدير الفني للفريق الإيطالي، رغم حصده للقب الدوري عن الموسم الحالي.

وقاد سباليتي فريق نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي، بعد غياب سنوات طويلة عن التواجد على منصات التتويج.

وقال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، إن سباليتي سيرحل عن قيادة نابولي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال لورينتيس في تصريحاته لفابريزيو رومانو: "رحيل سباليتي؟ إنه رجل حر، عندما يقول إنه حقق أفضل ما لديه ويريد سنة راحة فمن الأفضل تركه حراً".

وأكمل: "لا يمكنني رفض ذلك أبداً، لقد قدم لنا الكثير وأشكره على ذلك".

يذكر أن نابولي تمكن من حسم لقب الدوري الإيطالي، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

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