الجوائز الفردية بالبريميرليغ.. هالاند الهداف ودي بروين أفضل صانع ألعاب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتهت منافسات موسم 2023/2022 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على رأس قائمة النجوم التي ظفرت بالجوائز الفردية للمسابقة عن الموسم المنصرم.

وحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي، ليقتنص الحذاء الذهبي بعدما تمكن من تسجيل 36 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الوصافة.

وأصبح هالاند ثالث لاعب من مانشستر سيتي يفوز بالحذاء الذهبي في تاريخ المسابقة الإنجليزية، بعد سيرخيو أغويرو (26 هدفاً) موسم 2015/2014، وكارلوس تيفيز (20 هدفاً) موسم 2011/2010 بالتقاسم حينها مع ديميتار برباتوف.

وحصل هالاند كذلك على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وأفضل لاعب شاب (22 عامًا)، من رابطة كتاب كرة القدم.

وظفر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل صانع ألعاب في للمرة الثالثة، حيث تمكن من الفوز بالجائزة بعد صناعته لأكبر عدد من الأهداف بواقع 16، الأمر الذي ساهم في فوز السيتيسينز بقلب الدوري الإنجليزي.

ويعد دي بروين الوحيد الذي تمكن من الفوز بالجائزة أكثر من مرة، كانت الأولى موسم 2018/2017 بواقع 16 تمريرة أيضاً، ثم 2020/2019 بواقع 20 تمريرة.

وفيما يخص جائزة القفاز الذهبي، فقد اقتناصها ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، حيث حافظ على نظافة شباكه 16 مباراة بالدوري الإنجليزي، متفوقاً على أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، الذي لم يستقبل أهدافاً في 14 مباراة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها دي خيا بجائزة القفاز الذهبي بعد موسم 2018/2017.

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