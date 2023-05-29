لدي عقد مستمر.. مبابي يعلن بقاءه مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، موقفه من الرحيل عن العملاق الفرنسي، في الموسم المقبل.

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024، ويمكن تمديده موسم آخر حال موافقة الطرفين.

وقال مبابي على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل بالدوري الفرنسي: "أشكر جميع اللاعبين الذين قدموا موسماً رائعاً، جوناثان ديفيد الذي أحرز العديد من الأهداف، وبالتأكيد ليونيل ميسي زميلي الذي ساعدني كثيراً".



وواصل: "لطالما أردت كتابة أسمي في تاريخ الدوري الفرنسي، حتى مع كامل طموحي لم أكن أتوقع أن أكسب كل تلك الجوائز بهذه السرعة، أشعر بمتعة حقيقية".

وعما أثير حول رحيله عن باريس سان جيرمان في الانتقالات المقبلة، قال مبابي: "أستمتع هنا، ولدي عقد مستمر، سأكون هنا العام المقبل".

يذكر أن مبابي سجل 28 هدفاً في الموسم المنتهي من الدوري الفرنسي، أعتلى بها صدارة هدافي ترتيب المسابقة.

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