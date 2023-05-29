في ليلة الوداع.. لابوتا يكرم ألبا وبوسكيتس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقام رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، تكريماً خاصًا لثنائي البرسا جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس، بعد نهاية مباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني، أمس الأحد.

وقرر بوسكيتس في وقت سابق مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد عقده، ثم تبعه جوردي ألبا بنفس القرار.

ووقف لاعبو برشلونة في ممر شرفي عقب المباراة، مر خلاله ألبا حاملاً كأس السوبر الإسباني، ثم بوسكيتس حاملًا كأس الليغا، وهما البطولتان اللاتي توج بهما البرسا خلال الموسم الجاري.

وهنأ لاعبو برشلونة ألبا وبوسكيتس، تقديراً لمسيرتهما الرائعة داخل جدران البلوغرانا، بعد رحلة شهدت تتويجهم بالعديد من الألقاب، ثم كرمهما خوان لابورتا بدرع خاص.

وبرحيل ألبا وبوسكيتس عن صفوف برشلونة، سيستفيد البرسا من الناحية المادية، بسبب الأزمة الاقتصادية داخل النادي الكتالوني، التي تمنعه من إبرام صفقات ضخمة، لكن مع تخلص النادي من أصحاب الرواتب العالية، سيكون بمقدوره التغلب على هذه الأزمة.

ويتقاضى ألبا 20 مليون يورو سنورياً، بينما يحصل بوسكيتس على 24 مليون يورو في الموسم كذلك.

يذكر أن مباراة برشلونة وريال مايوركا، التي استضافها ملعب كامب نو، بالجولة 37 من الدوري الإسباني، انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

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