"لقد كان لاعباً مهماً بالنسبة لنا"..صلاح يودع فيرمينو بكلمات مؤثرة

المصدر: وكالات

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أشاد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بقدرات زميله الهولندي كودي جاكبو، مشيرا إلى أنه يشبه نوعا ما النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي سيرحل عن صفوف "الريدز" بنهاية الموسم.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية وفقاً لروسيا اليوم: "جاكبو نوعا ما يشبه روبرتو فيرمينو. يحب أن يتراجع إلى الخلف وأحيانا يلعب في مركز 8 (لاعب الوسط المتقدم)".

وأضاف: "إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم.. هذا أمر مؤكد. لست قلقا إذا لم يزر الشباك، طالما الفريق يفوز فإن جاكبو سيسجل الأهداف على أي حال".

وكشف النجم المصري: "أتحدث مع جاكبو دائما. إنه شخص ذكي ويريد التعلم. أقول له دائما لا تستمع لأي انتقادات، فقط العب بأسلوبك. لا تقلق بشأن ما يقوله الناس، لأن ربما لن تسجل كثيرا في بعض الأحيان، لذلك فإن هذه نصيحتي لك".

وتابع: "أقول له فقط العب كرة القدم بأسلوبك واسترخ واستمتع بدورك في الفريق".

وتطرق محمد صلاح إلى علاقته بفيرمينو، الذي سيغادر ملعب "أنفيلد" بنهاية الموسم، قائلا: "كنا معا لمدة 6 سنوات.. شاركنا العديد من اللحظات الجيدة داخل الملعب وخارجه. في غرفة الملابس، يجلس بجانبي، لذلك نتحدث ونلعب معا في معظم المباريات".

وواصل: "من المؤثر التحدث عنه بشكل عاطفي. كل ما أريده هو أن يكون هو وعائلته سعداء.. لقد كان لاعبا مهما حقا بالنسبة لنا، وقدم كل ما لديه للنادي، وحاول دائما أن يكون متواضعا ويعمل بجد، وهذا ما يفعله دائما".

واختتم محمد صلاح: "لقد كان فيرمينو مهما جدا وهو شخص جيد حقا. لقد لعب دورا كبيرا.. لا أريد أن أكون عاطفيا جدا. أنا فقط أتمنى له الأفضل في المستقبل".

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