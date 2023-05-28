ميسي الهداف التاريخي للدوريات الخمسة الكبرى

المصدر: وكالات

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدة أرقام قياسية، بعد أن قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1) في الجولة 37 من "ليغ1".

وأحرز ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء، ليقطع صيامه عن التهديف في آخر 4 مباريات مع الفريق الباريسي.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى الهدف رقم 496، سجلها خلال 574 مباراة لعبها بقميصي فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، ليصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم.

وتفوق ميسي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الذي سجل 495 هدفا خلال 626 مباراة لعبها بقميصي مانشستر يونايتد (لفترتين) وريال مدريد ويوفنتوس.

كما توج النجم الأرجنتيني باللقب الـ43 في مشواره الكروي حتى الآن، سواء على مستوى الأندية (برشلونة وباريس سان جيرمان) أو المنتخبات (الأرجنتين).

وتساوى مع البرازيلي داني ألفيش، الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة الاعتداء الجنسي، في صدارة اللاعبين الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وتوج النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده بلقب بطل كأس العالم 2022، "كوبا أمريكا"، "فيناليسيما" (بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا)، كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما)، والميدالية الذهبية الأولمبية.

كما فاز النجم الأرجنتيني مع برشلونة بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و7 ألقاب في كأس إسبانيا، و8 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في مونديال الأندية، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

بينما توج ليونيل ميسي (35 عاما) بلقبين مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي (2022، 2023)، إضافة إلى لقب بطل كأس السوبر الفرنسي في عام 2022.

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