بايرن ميونخ يستغني رسمياً عن أوليفر كان وحميديتش

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم السبت إنهاء ارتباطه برئيسه التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

وتوصل بايرن ميونخ لهذا القرار بعد دقائق من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ11 على التوالي بشكل دراماتيكي عقب فوزه على مضيفه كولون 2 /1 مع تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز 2 /2 في اليوم الأخير من موسم البوندسليغا.

وذكر بايرن ميونخ في بيان "أوليفر كان لم يعد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وحسن صالح حميديتش سيتم استبداله أيضا في منصب المسؤول الرياضي بمجلس الإدارة".

وأضاف البيان "هذا القرار تم اتخاذه بواسطة المجلس الرقابي... كان سيتم الاستعاضة عنه بنائب الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، يان كريستيان دريسين، وسيتم تحديد خليفة صالح حميديتش لاحقا".

وقال هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ "قرار إنهاء الارتباط بأوليفر كان لم يكن سهلا بالنسبة للمجلس الرقابي، ولكن نظرا لعملية التطوير العام، توصلنا للقرار لتعيين أشخاص جدد".

وقال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ "سمعت بالأمس (عن قرارات الإقالة) واليوم تم إبلاغنا في غرفة خلع الملابس".

وغاب كان الحارس السابق لبايرن ميونخ، عن المواجهة أمام كولون لإصابته بنزلة برد، لكن النادي البافاري أكد أن الطبيب هو من منعه من السفر إلى كولونيا وليس النادي.

وكتب كان "أمر لا يصدق، كل التهاني يا رفاق، لقد أخبرتكم بذلك، دائما قدم كل شيء حتى النهاية ولا تستسلم أبدًا. أنا فخور جدًا بكم وبهذا الإنجاز".

وأضاف "كنت أود أن احتفل معكم، لكن لسوء الحظ لم أتمكن من التواجد معكم اليوم لأنني غير مسموح لي بذلك، أتطلع إلى الموسم المقبل، حيث لن نكتفي بأن نكون أبطال ألمانيا للمرة الثانية عشرة فقط، دعونا نحتفل".

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