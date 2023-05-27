بايرن ميونخ يستغل تعثر دورتموند ويحصد درع "البوندسليغا"

المصدر: وكالات

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توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بشكل دراماتيكي بعد فوزه على مضيفه كولون 2 /1 وتعادل بوروسيا دورتموند 2/ 2 مع ضيفه ماينز اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من البوندسليغا.

وحصد بايرن اللقب بعد تفوقه بفارق الأهداف فقط على دورتموند بعد أن تساوى الفريقان في مجموع النقاط بإجمالي 71 نقطة لكل منهما.

وكان دورتموند يحتاج إلى الفوز على ماينز لكي يحصد لقب البوندسليغا للمرة الأولى منذ عام 2012، لكنه تعادل بشكل درامي، ليهدي بايرن ميونخ لقبه الحادي عشر على التوالي في الدوري المحلي.

وأنهى بايرن ميونخ الموسم في الصدارة برصيد 71 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على دورتموند الوصيف، ليتجنب الخروج خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي عقب تعرضه للإقصاء من دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك تقدم ماينز بهدفين حملا توقيع أندرياس هانش أولسن وكريم أونيسيو في الدقيقتين 15 و24 ثم رد رافاييل جيريرو بهدف لدورتموند في الدقيقة 69 بعد أن اهدر سيباستيان هيلير ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أدرك نيكلاس شوله التعادل لدورتموند، لكن نقطة التعادل لم تكن كافية لحصد اللقب.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، فاز بايرن ميونخ على كولون بهدفين مقابل هدف.

وتقدم كينجسلي كومان بهدف للنادي البافاري في الدقيقة الثامنة ثم أدرك ديان ليوبيسيتش التعادل لكولون من ضربة جزاء في الدقيقة 80 لكن جمال موسيالا خطف هدف الفوز لبايرن قبل دقيقة واحدة من النهاية.

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