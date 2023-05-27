منتخبا أوزبكستان والإكوادور يتأهلان لدور الـ16 بمونديال الشباب

المصدر: وام

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لحق منتخبا أوزبكستان والإكوادور بركب المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الـ16) ببطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم في الأرجنتين، بفوز الأول على منتخب جواتيمالا 2-0 والثاني على منتخب فيجي 9-0 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالبطولة.

وحجز منتخب أوزبكستان مقعده في دور الـ16 بالفوز على منتخب جواتيمالا 2-0 صباح اليوم (بتوقيت الإمارات)، حيث رفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق الأهداف فقط أمام منتخب نيوزيلندا، وودع منتخب جواتيمالا البطولة رسميا بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وشهدت المباراة الثانية بالمجموعة فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره النيوزيلندي 5-0 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية، علما بأن المنتخب الأرجنتيني تأهل لدور الـ16 قبل مباريات هذه الجولة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة منذ 20 عاما، وبالتحديد منذ أن حققها في نسخة 2003 بالإمارات عندما كان خافيير ماسكيرانو المدير الفني الحالي للفريق لاعبا في صفوف المنتخب إلى جوار بابلو زاباليتا وكارلوس تيفيز.

وفي المجموعة الثانية، فاز المنتخب الإكوادوري على منتخب فيجي 9-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق 3 نقاط أمام منتخب سلوفاكيا، وودع منتخب فيجي البطولة رسميا بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وحصد المنتخب الأمريكي أيضا العلامة الكاملة وحقق انتصاره الثالث في البطولة بالفوز على نظيره السلوفاكي 2-0 في المباراة الأخرى بالمجموعة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.



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