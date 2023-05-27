غوارديولا يشارك في مسلسل كوميدي

المصدر: مانشستر - رويترز

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أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم سعادته بالظهور في الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل «تيد لاسو» الكوميدي المتعلق بكرة القدم من إنتاج «أبل تي.في».

والذي يحرص المدرب الإسباني على متابعته. وأكد غوارديولا استمتاع ابنته الصغيرة فالنتينا وزوجته كثيراً بمتابعة المسلسل، وقال: نحن من كبار المعجبين به، وعندما عرضوا علي الظهور بدور شرفي في المسلسل، لم أرَ مانعاً وتمكنت من مقابلة الممثلين. وأضاف «نحن فخورون جداً بأن نظهر للعالم حقيقة فريقنا مانشستر سيتي».

وفي الحلقة التي أذيعت هذا الأسبوع، هزم فريق ريتشموند الخيالي، سيتي وتصافح لاسو، الذي يقوم بدوره الممثل جيسون سوديكيس، وغوارديولا بعد المباراة. وخلال المصافحة قال المدرب الإسباني «لا تقلق بشأن الفوز أو الخسارة، عليك فقط مساعدة هؤلاء الفتية لأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم داخل الملعب وخارجه، وفي نهاية المطاف، هذا هو الأهم».

ورد لاسو «أتفق معك تماماً، أيها المدرب». وتم تصوير المشهد قبل إحدى مباريات سيتي بملعب الاتحاد وعاد طاقم العمل لمتابعة مباراة للفريق الإنجليزي على ملعبه.

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