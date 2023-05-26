قمة دورتموند وبايرن ميونخ تحسم لقب الدوري الألماني غداً

المصدر: وام

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يسدل الستار غدا “السبت” على فعاليات أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم؛ حيث تحسم الجولة الـ34 الأخيرة السباق بين بوروسيا دورتموند المتصدر ووصيفه بايرن ميونخ على لقب البطولة.

ويتصدر بوروسيا دورتموند جدول المسابقة حاليا برصيد 70 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، بعد فوز دورتموند على أوجسبورج وخسارة بايرن ميونخ أمام لايبزج في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وبعد احتكار بايرن ميونخ للقب على مدار المواسم العشرة الماضية على التوالي، يتطلع بوروسيا دورتموند إلى استعادة عرش الدوري الألماني في الموسم الحالي، من خلال مباراته المقررة غدا أمام ماينز.

ويحتاج بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ماينز غدا بأي نتيجة ليتوج بطلا للمسابقة للمرة الأولى منذ توج به في نسختي 2010-2011 و2011-2012 قبل استحوذ بايرن ميونخ على اللقب لـ10 مواسم.

وفي المقابل، يحتاج بايرن ميونخ إلى الفوز على مضيفه كولن ومفاجأة من ماينز بالفوز على دورتموند أو التعادل في مباراة الغد ليحصد بايرن اللقب للموسم الـ11 على التوالي.

ومنذ 2011، ستكون هذه هي المرة الثانية فقط، التي يمتد فيها الصراع على لقب المسابقة حتى الجولة الأخيرة، وكانت المرة الأخرى في موسم 2018-2019 عندما توج بايرن ميونخ باللقب بفارق نقطتين فقط أمام دورتموند.

وأكد إيدن ترزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند إنه لن يلجأ لأي إجراءات خاصة في مباراة الغد حتى لا يضاعف التوتر والضغوط الواقعة على الفريق في إحدى أكثر الجولات الختامية إثارة بالدوري الألماني منذ سنوات.

وقال ترزيتش في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة الغد: "بالطبع، هو أسبوع خاص للغاية بالنسبة لنا.. وحتى مع هذا، فإن مفتاح الفوز هو ألا نقدم على أي شيء خاص".

وعلى الجانب الآخر في جدول المسابقة، وبعد هبوط هيرتا برلين صاحب المركز الأخير برصيد 26 نقطة، تنحصر بطاقة الهبوط المباشر الأخرى بين 4 فرق هي شالكه (31 نقطة) وبوخوم وشتوجارت ولكل منهما 32 نقطة وأوجسبورج (34 نقطة) وينضم إليهم هوفنهايم (35 نقطة) في سباق الهروب من احتلال المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط.

وتحسم الجولة الأخيرة بطاقة الهبوط لصاحب المركز السابع عشر قبل الأخير وبطاقة ملحق الصعود والهبوط؛ حيث يحل شالكه ضيفا على لايبزج، ويلتقي بوخوم مع باير ليفركوزن وشتوتجارت مع هوفنهايم ويحل أوجسبورج ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ.

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