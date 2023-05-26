أومتيتي: عشت 4 سنوات في السجن مع برشلونة.. وعدت للحياة مع ليتشي

المصدر: البيان

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تحدّث صامويل أومتيتي مدافع برشلونة المُعار إلى ليتشي الإيطالي، عن سوء التجربة التي عايشها مع النادي الكتالوني.

وقال أومتيتي لقناة "كانال بلو": "كل ما احتجت له الشعور بالتقدير، وأني ذو نفعٍ، وأحظى بالاحترام".

وأوضح أومتيتي: "في برشلونة شعرت بأني قضيت 4 سنواتٍ في السجن، ليس على المستوى الرياضي فحسب، لكن في حياتي اليومية".

وأردف أومتيتي: "في البداية حينما انتقلت إلى إسبانيا شعرت بالتقدير، وقدمت مستوىً جيداً، ثم بدأت أشعر بغياب الثقة. شعرت بالسوء، وأدركت بأن لا أحد أصبح يؤمن بي".

وعبّر صاحب القميص رقم 93 عن سعادته بالتجربة التي يخوضها مع ليتشي، حيث يرتدي شعاره منذ المنصرم.

وأتم أومتيتي، قائلاً: "وجدت ابتسامتي وحياتي مرةً أخرى، أنا ممتنٌ للمجتمع في ليتشي على ذلك، أريد مواصلة الشعور بالسعادة كما فعلت في إيطاليا".

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