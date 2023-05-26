هالاند على موعد مع رقم تاريخي في ختام "البريميرليغ"

المصدر: وكالات

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يتطلع المهاجم النرويجي إيرلينع هالاند في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحقيق رقم تاريخي بختام الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث نجح هالاند في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري كما حطم الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد بالبريميرليغ.

وسجل هالاند 36 هدفاً مع تبقي جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 8 أهداف.

ويتطلع اللاعب النرويجي لتسجيل أو صناعة 4 أهداف في ختام البريميرليغ أمام برينتفورد الأحد المقبل، من أجل كسر رقم آلان شيرر وأندي كول في المسابقة.

ويحتل هالاند المركز الثالث، بالتساوي مع تييري هنري، في لائحة أفضل المشاركين في تسجيل الأهداف بالبريميرليغ (مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة) برصيد 44 هدفا لكل منهما، ولا يتفوق عليهما سوى آلان شيرر وأندي كول، بفارق 3 مساهمات.

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