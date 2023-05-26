أنشيلوتي: مشكلة ريال مدريد في خط دفاعه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن مشكلة الميرنغي هذا الموسم تكمن في خط دفاعه.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني: "في جميع البطولات حاربنا حتى النهاية، توقفت المنافسة بعض الشيء بعد مواجهة برشلونة، فكان من الواضح أن التركيز لم يكن على الدوري".

وتابع: "الجانب السلبي هو أن برشلونة قدم موسماً جيداً، فشلوا في عدد قليل جداً من المباريات، واستقبلوا عدداً قليلاً من الأهداف، لم تكن مشاكلنا في الهجوم، لكن افتقرنا للصلابة الدفاعية".

وعن مواجهة إشبيلية، قال الإيطالي المخضرم: "نريد إنهاء الموسم بشكل جيد، المباراة صعبة، وللأسف لدينا إصابات مثل بنزيما، وماريانو، وفينيسيوس، وأسينسيو، لكننا سنحاول بأفضل ما لدينا".

وشدد: "فينيسيوس يعاني من انزعاج بالركبة، وأتمنى أن يلعب المباراة الأخيرة من الليغا".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلاً: "التكنولوجيا مهمة، منذ ظهور حكم الفيديو المساعد تحسنت أشياء كثيرة، وتقنية خط المرمى شيء جيد ويجب تحسين استخدام التكنولوجيا".

يذكر أن إشبيلية سيستضيف ريال مدريد على ملعبه، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من الليغا.

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