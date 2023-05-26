لوكاكو يتساءل: هل ممارسة كرة القدم تناسب صحتي العقلية؟

المصدر: البيان

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يخشى روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان، أن تحكم الإصابات على مسيرته الكروية بالتوقّف المفاجئ.

وظهر لوكاكو في حلقاتٍ وثائقيةٍ عبر خدمة أمازون برايم فيديو للبث، وقال ابن الـ 30 عامًا: "ما لا يعرفه البعض أنني كسرت أوتار فخذي خلف ركبتي في التمرين قبل مباراة كريمونينسي، كانت تلك أول مرةٍ في حياتي أغيب فيها عن الملاعب 6 أشهر".

واعترف لوكاكو: "لقد دعاني ذلك إلى التفكير بشدة، ربما لا يجب عليّ أن أخضع للمزيد من إعادة التأهيل لأتمكن من اللعب لفترةٍ أطول".

وتطرّق لوكاكو للحديث عن فينسنت كومباني المدير الفني الحالي لبيرنلي الإنجليزي، الذي لعب إلى جانبه في المنتخب البلجيكي بين 2010 و2019، حيث قال: "كومباني اضطر إلى التوقف على حين غرةٍ في عمر الـ 33 عامًا، لا أريد ذلك أن يحدث لي".

وأوضح لوكاكو: "أدرك بأن وزني 102 كيلو جرام، وأنا أقوم بالركض باستمرارٍ، وأتعرض للركل وما شابه ذلك، ثم أعود للتدريب في اليوم الذي يليه، لا أريد تدمير جسدي".

واختتم لوكاكو تصريحاته، متسائلاً: "أحب كرة القدم، ولكن هل هذا القدر من ممارستها جيد لجسدي؟ ومناسب لصحتي العقلية؟".

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