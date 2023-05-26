آلام فينيسيوس تطفئ نار جماهير إشبيلية

المصدر: البيان

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تخطط جماهير إشبيلية للاحتجاج على منح فينيسيوس جونيور الضوء الأخضر للمشاركة في لقاء ريال مدريد والنادي الأندلسي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسيقاطع بعض مشجعي إشبيلية المباراة التي ستقام على استاد رامون سانشيز بيزخوان، بينما سيقوم آخرٌون بحضور المباراة في وقتٍ متأخرٍ من صافرة الانطلاقة.

وكان فينيسيوس جونيور طُرد في مباراة الجولة 35 من الدوري الإسباني أمام فالنسيا، على خلفية احتكاكه بجماهير ولاعبي الخصم في أعقاب تعرضه لإهانات عنصرية.

وكان من المتوقع أن يغيب النجم البرازيلي عن مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة، ولكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إلغاء البطاقة الحمراء ضد فينيسيوس، والسماح له بالعودة إلى الملاعب، ما أثار استياء جماهير إشبيلية.

ومن المحتمل ألا يتحقق من الأساس ما ترفضه جماهير إشبيلية من مشاركة فينيسيوس في المواجهة المرتقبة ضد فريقها، بحسب موقع " Football España".

وأكد الموقع الإسباني، أن الآلام العضلية لم تفارق فينيسيوس، حيث استمر تغيبه عن تدريبات ريال مدريد الجماعية استعدادًا لمواجهة إشبيلية، ما قد يؤدي إلى استمرار غيابه عن الميرنغي.

وكان فينيسيوس اكتفى بالجلوس في مدرجات سانتياغو برنابيو المباراة الماضية ضد رايو فاليكانو، بسبب معاناته من الآلام العضلية، ما تسبب في غيابه عن اللقاء رغم أحقية مشاركته بعد إعفائه من البطاقة الحمراء.

يذكر أن إشبيلية سيستضيف ريال مدريد على ملعبه، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من الليغا.

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