تأجيل ملف هالاند ومبابي.. 5 مرشحين لخلافة بنزيما في ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع مهاجم جديد الموسم المقبل، بسبب كثرة إصابات كريم بنزيما.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع 5 خيارات قوية لضم بديل بنزيما، مشيرة إلى أن أولويات الميرنغي تتمثل في التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، ثم الإنجليزي المخضرم هاري كين مهاجم توتنهام.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يضع عينه أيضاً على ضم البرتغالي غونسالو راموس مهاجم بنفيكا بعد تألقه في الآونة الأخيرة مع فريقه ومنتخب بلاده، فيما يأتي الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي كخيار رابع أمام ريال مدريد، وأخيراً مهاجم فرنسا راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد يسعى لضم واحد من الثنائي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لكن سيكون ضم أحدهما في صيف 2024 وليس بنهاية الموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز