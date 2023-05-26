من خارج أوروبا.. هازارد يتلقى عرضاً للرحيل عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، عرضاً من خارج أوروبا للرحيل عن صفوف الميرنغي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن نادي فانكوفر وايت كابس الكندي، يهتم بالتعاقد مع هازارد الموسم المقبل.

ويمتلك هازارد عقداً مع ريال مدريد ينتهي صيف 2024، إلا أن العديد من التقارير الإعلامية أكدت أن اللاعب قد يرحل عن الميرنغي في الصيف المقبل.

يأتي ذلك بعد خروج هازارد من حسابات مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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