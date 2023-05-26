بينهم ليفاندوفسكي.. تشافي يستقر على قادة برشلونة بعد رحيل بوسكيتس وألبا

المصدر: البيان

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سيشهد ترتيب تولي شارة القيادة في برشلونة تغييرات ملحوظة فور انتهاء الموسم الجاري.

ويستعد لمغادرة برشلونة هذا الصيف كل من سيرجيو بوسكيتس القائد الأول، وجوردي ألبا القائد الثالث، الذي قضى 11 عامًا بين جدران كامب نو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن شارة قيادة برشلونة ستذهب بدءا من الموسم المقبل إلى سيرجي روبيرتو وهو نائب القائد حالياً، وسيرتقي مارك آندريه تير شتيجن نجم حراسة مرمى البرسا والرابع حالياً في ترتيب قادة الفريق إلى مركز القائد الثاني.

وكشفت "آس"، أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تخاطب مع لاعبين إضافيين بالفعل لشغل مركزي القائد الثالث والرابع على التوالي، وهما رونالد آراوخو وروبرت ليفاندوفسكي.

ووفقاً للصحيفة، فإن تشافي ينظر إلى هذا الثنائي باعتباره الأمثل لملء الخانات المتبقية في ترتيب القيادة.

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