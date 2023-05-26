مانشستر يونايتد يهزم تشلسي برباعية ويصدم ليفربول

المصدر: د ب ا

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بات مانشستر يونايتد آخر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا كاسحا 4 / 1 على ضيفه تشيلسي، الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للدوري الإنجليزي.

وضمن مانشستر يونايتد تواجده ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم يونايتد بفارق نقطتين أمام نيوكاسل، المتواجد بالمركز الرابع، والذي حسم صعوده للمسابقة الأوروبية في وقت سابق، و6 نقاط أمام ليفربول، صاحب المركز الخامس، الذي تلاشت آماله رسميا في بلوغ دوري الأبطال، ليكتفي بالمشاركة بالدوري الأوروبي الموسم القادم.

وكان ليفربول يتطلع للفوز على مضيفه ساوثهامبتون (متذيل الترتيب) في المرحلة الأخيرة للبطولة يوم الأحد المقبل، أملا في خسارة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، وكذلك أمام ضيفه فولهام في المرحلة الأخيرة للمسابقة، من أجل التساوي مع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في رصيد النقاط، ليحسم فارق الأهداف بينهما الفريق صاحب المركز الرابع بترتيب البطولة المحلية، ومن ثم التأهل لدوري الأبطال.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي نال خسارته الـ16 في المسابقة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و10 تعادلات، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، تقدم مانشستر يونايتد مبكرا من خلال نجمه البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل مانشستر يونايتد هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، أعقبه هدف آخر حمل توقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة 78.

وتكفل (البديل) البرتغالي جواو فيليكس بإحراز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 89.

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