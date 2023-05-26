إنجلترا تفوز على أوروغواي وغامبيا تهزم فرنسا في مونديال الشباب

المصدر: د ب ا

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تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الأوروغوياني 3 /2، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في كأس العالم للشباب لكرة القدم والمقامة حاليا في الأرجنتين.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني، فيما تستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة بلقاء عربي خالص بين تونس والعراق.

وتقدم منتخب إنجلترا عن طريق هومفريس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف ألفي ديفين الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل فرانكو غونزاليس الهدف الأول لمنتخب أوروغواي، فيما أضاف جيابي الهدف الثالث للإنجليز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ماتياس أبالدو الهدف الثاني لمنتخب أوروغواي.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السادسة، فاز منتخب غامبيا على فرنسا 2 /1.

وتقدم المنتخب الغامبي بهدف سجله تانغي زوكرو لاعب فرنسا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13، قبل أن يهدر ألاغي ساين فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق الغامبي بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 57.

ونجح المنتخب الفرنسي في إدراك التعادل في الدقيقة 61 عن طريق ويلسون أودبورت، قبل أن يسجل مامين سانيانغ الهدف الثاني للفريق الغامبي في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الغامبي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعدما كان قد خسر في المباراة الأولى بالنتيجة ذاتها أمام كوريا الجنوبية، فيما تستأنف مباريات الجولة بمواجهة بين كوريا الجنوبية وهندوراس.

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