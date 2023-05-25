يوفنتوس يواجه ميلان في قمة مثيرة بسباق المراكز الأوروبية

المصدر: وام

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تستحوذ مباراة يوفنتوس وميلان المقررة يوم الأحد المقبل على معظم الاهتمام الجماهيري من بين جميع مباريات الجولة الـ37 قبل الأخيرة في الدوري الإيطالي؛ كونها قد تحسم مصير الفريقين بشكل كبير في سباق المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويلتقي الفريقان مساء الأحد المقبل في ختام لقاءات هذه الجولة، ويتطلع كل منهما إلى الفوز طمعا في حسم مشاركته بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويحتل ميلان المركز الرابع حاليا برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين خلف انتر ميلان و4 نقاط خلف لاتسيو، الذي ضمن فعليا المشاركة بدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل رفقة نابولي المتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي.

ويحظى كل من انتر ميلان وميلان بفرص جيدة في الفوز ببطاقتي التأهل الأخريين على دوري الأبطال، ولكن فرص كل من أتالانتا (61 نقطة) وروما (60 نقطة) ويوفنتوس (59 نقطة) لا تزال قائمة بنسب متفاوتة في المنافسة على نفس البطاقتين وكذلك على المركز الخامس الذي يتأهل صاحبه لمسابقة الدوري الأوروبي، فيما يخوض صاحب المركز السادس مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبعد خروج ميلان ويوفنتوس صفر اليدين من جميع بطولات الموسم الحالي؛ محليا وأوروبيا، أصبح الهدف الوحيد لكليهما الآن هو حجز مكان بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ويطمح الفريقان بالتأكيد للمشاركة في دوري الأبطال، ولكن مسابقة الدوري الأوروبي قد تكون هدفا أقرب ليوفنتوس بعد عقوبة خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري.

وقال ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بعد الهزيمة 1-4 أمام إمبولي في الجولة الماضية: "قبل خوض المباراة، فوجئنا بخصم 10 نقاط من رصيدنا، وقد نواجه ميلان على فرصة التأهل لدوري الأبطال الأوروبي. المباراة أمام إمبولي لم تكن سهلة. والمواجهة في المباراتين المتبقيتين لن تكون سهلة أيضا".

وفي الجانب الآخر من جدول المسابقة، وقبل آخر جولتين هذا الموسم، هبط سامبدوريا (18 نقطة) وكريمونيزي (24 نقطة)، وتحدد الجولتان المتبقيتان الفريق الثالث الذي يهبط لدوري الدرجة الثانية.

ويواجه خطر الهبوط 3 فرق هي فيرونا (30 نقطة) وسبيزيا (31 نقطة) وليتشي (33 نقطة).

ويستضيف سبيزيا فريق تورينو بعد غد السبت، ويلتقي فيرونا مع إمبولي ويحل ليتشي ضيفا على مونزا يوم الأحد المقبل في 3 مباريات حاسمة بسباق الهروب من خطر الهبوط.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلتقي سامبدوريا مع ساسولو غدا الجمعة وساليرنتانا مع أودينيزي وفيورنتينا مع روما وانتر ميلان مع أتالانتا يوم السبت وبولونيا مع نابولي ولاتسيو مع كريمونيزي يوم الأحد المقبل.

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